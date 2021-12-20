Барнаул, , 12:05 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 20 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 127 107 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 1378 человек.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 79 426 жителей региона получили первую прививку (на 917 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 993 465 человек (всего +2191 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 54 216 ревакцинированных (+104 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к сегодняшнему дню, 20 декабря, количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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