Петропавловск-Камчатский, 20 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году электроэнергия для городского и сельского населения поставляется по тарифу в размере 4,77 руб./кВтч с НДС, для промышленных предприятий — 5,49 руб./кВтч без НДС, по утвержденному перечню сельхозпредприятий, фермеров и предприятий перерабатывающей промышленности — в размере 0,83 руб./ кВтч без НДС. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Тариф для предприятий пищевой, рыбной пищевой и перерабатывающей промышленности по утвержденному перечню установлен в размере 2,75 руб./ кВтч без НДС.

Тепловая энергия в 2021 году потребителям отпускалась для сельского и городского населения в размере 3403,26 руб./Гкал с НДС, для промышленных предприятий по 7942,32 руб./Гкал без НДС.

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Отметим, что в Архангельской области, также частично относящейся к Арктической зоне РФ, тарифы на электрическую энергию для городского населения с электроплитами составляет — 4,02 руб./кВт·ч с НДС, для прочего городского населения — 5,36 руб./кВт·ч с НДС, для сельского населения — 3,75 руб./кВт·ч с НДС, для промышленных предприятий — 4,84 руб./кВт·ч без НДС, для сельхозпредприятий и фермеров — 7,52 руб./кВт·ч без НДС.