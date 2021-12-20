Москва, , 12:04 — REGNUM На финансовых рынках в связи с развитием цифровизации актуализируется проблема борьбы с мошенниками. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Виктор Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

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«Мы обязаны учитывать резко повышающийся уровень цифровизации финансовых услуг, которые, с одной стороны, способствуют увеличению доступности, но, с другой стороны, остро ставят перед нами задачу купирования рисков нарушения сохранности информации мошеннических действий», — заявил Чистюхин.