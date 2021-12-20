Москва, , 12:01 — REGNUM За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли 78 человек. Об этом 20 декабря сообщили в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в столице скончался 81 человек. Всего за период пандемии в городе умерли 35 964 ковид-пациента, информируют в штабе.

Столичные врачи за сутки выписали по выздоровлению 2642 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 2630 заражений коронавирусом.