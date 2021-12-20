Кабул, , 12:00 — REGNUM На заседании Организации исламского сотрудничества в Исламабаде 19 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что экономическая ситуация в Афганистане была ужасной ещё до падения республики. По его словам, в результате существовавшей годами коррупции в афганском правительстве половина афганцев оказалась за чертой бедности, а 75% бюджета страны финансировалось за счёт иностранной помощи.

Пакистан Mare

«Ещё до 15 августа половина населения Афганистана находилась за чертой бедности, — указал Имран Хан. — Состояние, в котором находится страна после 15 августа, — прекращение иностранной помощи, замораживание денег, крах банковской системы: любая страна рухнула бы, а Афганистан находится в беде уже в течение сорока лет».

Отвечая на замечания Имран Хана, бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что эти замечания являются вмешательством в дела Афганистана и оскорблением афганцев. Карзай говорит, что Пакистан не должен вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

«Правительство Пакистана не должно вмешиваться во внутренние дела Афганистана и должно воздерживаться от выступлений в адрес Афганистана на международных встречах», — говорится в заявлении офиса Карзая.

Имран Хан также заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой серьёзную угрозу для региона и мира, добавив, что группировка осуществила несколько атак на Пакистан с территории Афганистана. В свою очередь Карзай ответил, что угроза ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исходит из Пакистана в Афганистан, а не наоборот.

«Эти заявления не соответствуют действительности и являются явной пропагандой против Афганистана, — подчеркнул бывший глава Исламской Республики. — Фактически, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает Афганистану из Пакистана с самого начала».

Касаясь экономических и гуманитарных проблем в Афганистане, Имран Хан сказал, что правительство, которое не может платить зарплату своим сотрудникам, падёт. Он призвал международное сообщество и США помочь Афганистану.

Карзай говорит, что Пакистан должен поддерживать дружеские отношения с Афганистаном, а не вмешиваться в его внутренние дела.