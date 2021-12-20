Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Пьяного жителя Москвы, который отказался пристегнуть ремни безопасности, сняли с рейса в международном аэропорту «Платов». Об инциденте сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что полицейские сняли пассажира с рейса перед самым взлётом. Во время движения самолёта к взлётно-посадочной полосе 58-летний мужчина отказался выполнять требования членов экипажа и пристегнуть ремни безопасности. По внешним признакам пассажиры был пьян.

Нарушителю грозит административный арест до 15 суток.