Бухарест, , 12:00 — REGNUM В период с 18 по 19 декабря более 16 000 иностранцев, прибывших в Румынию самолетами, поездами и автомобилями, были отправлены на карантин в связи с новыми правилами контроля, осуществляемых официальным Бухарестом в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом 20 декабря пишет бухарестское издание Jurnalul.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, все указанные лица не были вакцинированы или не смогли предъявить документы о наличии антител в отношении коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения Румынии Александру Рафила, подобная мера является «вынужденной, но необходимой».

«Мы стараемся не допустить распространения пандемии, и в этом контексте готовы на все», — резюмировал, в частности, он. Как отметил министр, в дальнейшем карантинные меры в Румынии будут усилены.

Напомним, 17 декабря власти Румынии объявили о введении дополнительной проверки иностранных граждан, прибывающих в страну. Для въезда на румынскую территорию теперь требуется пакет медицинских документов, включая справки о вакцинации и выписки из истории болезни. Ежегодно в рождественские и новогодние праздники Румынию посещают до 5 млн туристов.