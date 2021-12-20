20 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Стрельба в пермском вузе, десятки пострадавших, шестеро погибших, день траура, водворение стрелка в СИЗО после лечения, награждения людей за помощь раненым и задержание обвиняемого в убийстве студента. Расстрел людей на территории Пермского государственного университета стал самым громким событием 2021 года в Прикамье. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Наталья Хомутова, , 12:51 — REGNUM В Пермском крае новый учебный год начался с ЧП, прогремевшего на всю Россию. Вооруженный студент устроил на территории Пермского государственного национального исследовательского университета стрельбу, результате которой погибли шесть человек, десятки были ранены и травмированы.

Стрельба в учебных заведениях Иван Шилов © ИА REGNUM

Расстрел и траур

Все случилось в первой половине дня 20 сентября. Стрелок, облаченный в черное одеяние, с каской на голове и ружьем появился на территории университетского городка. Когда фото появились в соцсетях, то некоторые комментаторы заговорили о схожести с персонажами из видеоигр и боевиков. Сначала началась стрельба на улице, затем расстрел продолжился в университетском корпусе. В интернете опубликовали предупреждение о том, что не стоит ехать в вуз на занятия.

Во время ЧП испуганные люди выпрыгивали из окон. Когда власти сообщали о пострадавших, среди них были и с огнестрельными ранениями, и с переломами. В тот сентябрьский день были убиты шесть человек.

21 сентября стало для региона днём траура. Пермский край получал соболезнования от других регионов. Возле вуза появился временный мемориал в память о погибших. Пермяки возлагали цветы и зажигали свечи у входа в кампус со стороны пятого корпуса университета. Временные мемориалы были организованы и в других российских регионах, в соцсетях пользователи публиковали слова поддержки пермякам.

Пермский государственный национальный исследовательский университет (сс) Лиза Петрова

Эвакуация «тяжёлых» пациентов в Москву и благотворительность

После ЧП в Пермь оперативно прибыли министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Было принято решение об эвакуации споцбортом МЧС семерых «тяжелых» пациентов на лечение в ведущие медцентры Москвы. Последний пациент был выписан из московской клиники в начале декабря и вернулся в Пермь на долечивание в амбулаторных условиях.

Вуз публиковал на своей старание в соцсети данные о погибших и тех, кто в момент ЧП проявил смелость, неравнодушие и бросился спасать людей. За первые (20−21 сентября) после трагических событий на территории пермского университета на станцию переливания крови обратились 1011человек (большинство — студенты), из них 690 человек сдали кровь. Количество желающих стать донором выросло в пять раз.

Был открыт благотворительный счет. Сбор пожертвований объявили 20 сентября. На 29 сентября поступило более 7,2 млн рублей. Пожертвования поступили от 28 тыс. физических и юридических лиц.

Стоит отметить, число пострадавших в течение нескольких дней после трагедии менялось. Так, по состоянию на 22 сентября минздрав информировал о 43 раненых, а на 23 сентября — о 47.

Пострадавшие студенты Цитата из видео СК России

Уголовное дело

По факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его фигурантом стал студент-первокурсник Тимур Б. Известно, что ружье он приобрел в мае 2021 года.

При задержании 19-летний молодой человек оказал сопротивление и получил ранение. Стоит отметить, первоначально в интернете появились сведения о том, что стрелок убит. Парень был госпитализирован и перенес несколько операций. Врачи ампутировали стрелку ногу. Меру пресечения студенту избирали в больнице. Ему предъявили обвинение в массовом убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского.

14 октября на выездном заседании принято решение о заключении Тимура Б. под стражу на два месяца — до 13 декабря, затем меру пресечения продлили. Молодой человек возражений не имел. 7 декабря ходатайство следствия рассматривалось при отсутствии стрелка. Он проходит экспертизу в другом городе. Молодому человеку продлили срок пребывания в СИЗО до 20 февраля 2022 года.

В рамках уголовного дела в Пермский государственный национальный исследовательский университет направлен на экспертизу текст, опубликованный в соцсети Тимуром Б. перед совершением массового расстрела людей.

Следователи на месте трагедии в пермском университете (с) Следственный комитет России

Выплаты и награды

Пострадавшим и семьям погибших во время вооружённого нападения в пермском вузе выплатили материальную помощь как на региональном, так и на федеральном уровнях. Прикамье выделило семьям погибших по 1 млн рублей, раненным в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей выплатили тем, кто получил травмы. Федеральная поддержка составила от 200 тыс. до 1 млн рублей каждому пострадавшему.

Двое пермских автоинспекторов, которые первыми прибыли на место ЧП, обезвредили стрелка в вузе и оказались помощь людям, получили награды. Константин Калинин награждён орденом Мужества, а Владимир Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка». Кроме того, Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а Макарову — «капитан полиции», что на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.

Полицейские первыми прибыли на место стрельбы, после чего Владимир Макаров стал помогать эвакуировать студентов, а Константин Калинин вошел в здание вуза. Там он встретил вооруженного молодого человека и потребовал от него бросить оружие, однако последний произвел выстрел в сторону полицейского, после чего правоохранитель открыл огонь на поражение, а затем оказал раненому нападавшему первую помощь.

Правление Пермского землячества определилось с лауреатами Строгановской премии за 2020 год. В номинации «За честь и достоинство» премию присудили лейтенанту полиции Константину Калинину, обезоружившему стрелка.

На заседании правительства Пермского края 29 октября состоялась церемония награждения тех, кто спасал людей во время стрельбы в вузе Перми и помогал пострадавшим после ЧП, — это медики, психологи, социальные работники, сотрудники экстренных служб.

Сотрудники полиции, задержавшие стрелка в пермском университете Мвд.рф

Тотальные проверки

После того как грянул гром, как водится, объявили о тотальных проверках учреждений образований и усилении пропускного режима. Меры принимались как в Прикамье, так и в других регионах. В день ЧП пермские вузы заявили о том, что студенты переходят на дистанционное обучение. В начале октября ПГНИУ сообщил, что систему безопасности вуза усилят, охраной университета займутся бойцы Росгвардии.

В декабре telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что в вузе сигнализация, на которую выделялись федеральные деньги, находилась в неисправном состоянии в день расстрела людей на территории университета. Информресурс давал ссылку на документы с итогами проверки, проведенной Федеральным казначейством.

В самом вузе эти сведения опровергли, заявив, что системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями безопасности. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии.

Многочисленные эксперты в своих комментариях относительно происшествия в Перми подчёркивали, что только усилением пропускного режима, оборудованием территорий видеокамерами, вооруженными силовиками-охранниками проблему не решить. Необходима профилактическая работа с детьми, молодёжью в учреждениях образования, в семьях, а также на уровне государства. Ряд комментаторов заострили внимание на необходимости фильтровать программы, которые выходят в эфир на радио и телевидении.

Возложение цветов к мемориалу у пятого корпуса ПГНИУ Permkrai.ru

Подготовка нападения в колледже и вооружённый шестиклассник

Еще не оправился регион от трагедии на территории вуза, как Прикамье потрясли новые сообщения о ЧП в образовательных учреждениях. В пермском машиностроительном коллеже учащихся 11 октября отправили на «дистант», поскольку стало известно о готовящемся вооруженном нападении. Покушение готовил якобы ученик ссуза.

Выстрелы прогремели 18 октября в школе, расположенной в посёлке Сарс Октябрьского района. Шестиклассник заявился в учебное учреждение с оружием. По данным СМИ, подросток выстрелил в потолок и дверь. Раны от разбитого стекла получил один ученик. После переговоров с директором мальчик отдал оружие и патроны. Агрессию школьника якобы спровоцировала одноклассница, утроившая буллинг.