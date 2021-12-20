Москва, , 12:07 — REGNUM С 1 января по 5 декабря 2021 года Россия поставила за рубеж мясо на $1,02 млрд. Это на 30% больше, чем за тот же период 2020 года, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Мясо Avito.ru

Речь идёт о различных категориях мяса, поставленных на внешние рынки. По ЕАЭС данные есть для периода с января по сентябрь включительно. В физическом выражении мяса было поставлено 469 тыс. тонн, это на 2,2% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что 46% экспортной выручки пришлось на мясо птицы, 34% — на свинину, 19% — на говядину. При этом поставки за рубеж мяса птицы выросли в денежном выражении на 19% и составили $464 млн, свинины — на 19%, до $348 млн, говядины — в 2,7 раза, до $191 млн.

В текущем году Россия поставляла мясо более чем в 65 стран. Более трети объёма пришлось на Китай, в пятёрку импортёров вошли также Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минсельхоз проинформировал о принятии мер для стабилизации цен на мясную продукцию на российском рынке.

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