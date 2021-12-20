Вологда, 20 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами коронавируса стали 15 человек, всего с начала пандемии инфекция стала причиной 2840 летальных исходов, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, 19 декабря в регионе было выявлено 313 носителей коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 выросло до 97 145.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки число больных ковидом пополнили 27 022 человека.