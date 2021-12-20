Москва, 20 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2630 заражений коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщили в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наблюдается спад — за предыдущие сутки в столице выявили 3013 случаев заражения коронавирусом. Всего в городе медики подтвердили 2 005 710 случаев заражений.

Столичные врачи за сутки выписали по выздоровлению 2642 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 27 022 случая.