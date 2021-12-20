Скопье, , 11:57 — REGNUM В Северной Македонии 19 декабря в результате обследования 2592 образцов выявили 190 новых носителей коронавируса, 193 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19.

Окрестности Тетово, Северная Македония Македонец

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 221 285 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7815, 207 948 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5522.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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