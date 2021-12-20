Казань, , 11:57 — REGNUM В столице Татарии падение мужчины в колодец с жидким битумом закончилось плачевно. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения 19 декабря в 16:14 (мск).

Колодец Tookapic

Мужчина начал кричать и звать на помощь после того, как провалился под люк на улице Клары Цеткин, передает «Татар-информ». Прибывшим спасателям удалось вызволить пострадавшего с помощью лестницы-палки и веревки. Установили, что мужчина упал в люк подземного резервуара с битумом на пятиметровую высоту. На дне колодца находился жидкий битум глубиной в два метра. Пострадавшего попытались реанимировать, но усилия медиков не увенчались успехом, мужчина скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закаменском районе Бурятии пожарные спасли ребенка и мужчину, застрявших заброшенном в тепловом коллекторе.

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