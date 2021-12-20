Москва, 20 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Повышение инфляции в западных странах кажется меньшей проблемой, чем в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил декан факультета экономических наук ВШЭ профессор Сергей Пекарский.

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«Относительно новым элементом критики решений Банка России стало сравнение его политики с действиями Европейского центрального банка, Федеральной резервной системы США и Банка Японии, — сказал Пекарский. — Действительно, эти центральные банки, сталкиваясь все с той же глобальной инфляцией, не спешат повышать свои ключевые ставки, а только приближают сроки сворачивания программ скупки активов, которые использовались для стимулирования экономики в условиях коронакризиса. Но не стоит забывать, что, во-первых, логично сначала свернуть инструменты нетрадиционной монетарной политики, а только затем ужесточать политику в терминах традиционного инструмента — ставки процента».

Как подчеркнул экономист, во-первых, в России нетрадиционная политика не проводилась, так как ключевая ставка ЦБ РФ никогда не опускалась до нуля.

«Во-вторых, в то время как западные страны вплоть до последнего времени имели дело с рисками дефляции, Россия продолжала бороться с инфляцией. Как следствие, повышение инфляции в западных странах кажется меньшей проблемой, чем это видится в России», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекарский рассказал о мифах по поводу величины ключевой ставки ЦБ РФ.