Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и регистрируются очередные летальные исходы от ковида. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новый ФАП в Марпосадском районе Чувашии Cap.ru

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По сведениям на 20 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 45 647 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 102 человека. Это на четыре случая меньше, чем было 18 декабря.

Выздоровели в республике 39 872 человека, доля вылечившихся составила 87,35%. Из них за последние сутки выписаны 84 пациента.

Пандемия унесла жизни ещё 20 человек. Всего в Чувашии умерли 3679 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Олег Николаев заявлял, что идёт согласование медико-технического задания нового корпуса Республиканской клинической больницы. Власти планируют получить положительное заключение «в ближайшее время», что позволит начать проектирование.