Москва, 20 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Блогер Хофманнита (Анна Михеева) стала гостем YouTube-шоу Middle Zone. Выпуск с её участием доступен на одноимённом канале с 19 декабря.

Скриншот с YouTube Хофманнита (Анна Михеева)

В ролике Хофманнита рассказала о проблемах в семье, в отношениях с молодым человеком, а также о своём финансовом положении. Блогер призналась, что из-за блокировки её основного Instagram-аккаунта у неё резко уменьшились доходы. «Раньше мне в день приходило тысяч 60 рублей, может 120. Я каждый день ходила по магазинам, а сейчас не хожу, не покупаю косметику, не ем дорогую еду», — пожаловалась она.

По словам Хофманниты, её Instagram-аккаунт заблокировали по просьбе блогера Инстасамки (Дарья Зотеева). «Я думаю, она опять кого-то попросила, мне накидали жалоб, и меня заблокировали из-за неё», — считает Хофманнита.

ИА REGNUM напоминает, что Хофманнита стала известна в 2018 году благодаря участию в третьем сезоне шоу «Пацанки». После проекта она занялась музыкой и выпустила несколько сольных треков.