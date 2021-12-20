Белгород, , 11:55 — REGNUM В Белгородской области 20 декабря подтверждён 271 случай заболевания COVID-19, что на 13 меньше, чем за предыдущие сутки, а общее количество заражений достигло 79 тысяч. Выписан после лечения 141 пациент, шесть человек скончались от осложнений. На вакцинацию за сутки записались ещё 1 129 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 79 164 носителя инфекции. Справились с заражением 67 683 человека, скончались 1 677 пациентов. Лечатся в стационарах 1 656 белгородцев, амбулаторно — 8 148 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 в целом подано 1 006 494 заявки. Полный курс иммунизации прошли 905 185 человек.