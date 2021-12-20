Москва, , 11:52 — REGNUM Один из мифов о ключевой ставке ЦБ РФ базируется на тезисе о том, что высокая ключевая ставка в любых обстоятельствах сдерживает экономический рост, а низкая — всегда его стимулирует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил декан факультета экономических наук ВШЭ профессор Сергей Пекарский.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Носители этого мифа игнорируют различия между номинальной и реальной ставкой процента, — сказал Пекарский. — И если о факторах экономического роста, роли и возможностях денежно-кредитной политики еще можно вести академическую дискуссию, то второй аспект относится уже к финансовой грамотности. Действительно, для экономической активности (в том числе для потребления и инвестиций) важна реальная ставка процента, которая определяется как номинальная ставка процента за вычетом ожидаемого темпа инфляции. 8,5% — это номинальная ставка. А инфляционные ожидания, по оценкам Банка России, составляют 14,8%. Несложно увидеть, является ли реальная ставка процента высокой, даже если инфляционные ожидания населения завышены в два раза».

По его словам, также стоит отметить, что низкие или даже отрицательные реальные ставки процента создают риски финансовой нестабильности, делая сбережения на банковских депозитах непривлекательными, стимулируя пузыри в ценах активов и рост закредитованности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекарский объяснил, почему ЦБ РФ вынужден повышать ключевую ставку.

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