Москва, 20 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Один из мифов о ключевой ставке ЦБ РФ базируется на тезисе о том, что высокая ключевая ставка в любых обстоятельствах сдерживает экономический рост, а низкая — всегда его стимулирует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил декан факультета экономических наук ВШЭ профессор Сергей Пекарский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Носители этого мифа игнорируют различия между номинальной и реальной ставкой процента, — сказал Пекарский. — И если о факторах экономического роста, роли и возможностях денежно-кредитной политики еще можно вести академическую дискуссию, то второй аспект относится уже к финансовой грамотности. Действительно, для экономической активности (в том числе для потребления и инвестиций) важна реальная ставка процента, которая определяется как номинальная ставка процента за вычетом ожидаемого темпа инфляции. 8,5% — это номинальная ставка. А инфляционные ожидания, по оценкам Банка России, составляют 14,8%. Несложно увидеть, является ли реальная ставка процента высокой, даже если инфляционные ожидания населения завышены в два раза».

По его словам, также стоит отметить, что низкие или даже отрицательные реальные ставки процента создают риски финансовой нестабильности, делая сбережения на банковских депозитах непривлекательными, стимулируя пузыри в ценах активов и рост закредитованности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекарский объяснил, почему ЦБ РФ вынужден повышать ключевую ставку.