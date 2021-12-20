Красноярск, , 11:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 36 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 29 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

В отделении реанимации Фото пресс-службы правительства Калужской области

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За всё время с начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 8207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 642 носителя коронавируса, выздоровели 649 человек.

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