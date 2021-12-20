Красноярск, 20 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 36 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 29 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Фото пресс-службы правительства Калужской области В отделении реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За всё время с начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 8207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 642 носителя коронавируса, выздоровели 649 человек.