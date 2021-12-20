Джакарта, , 11:52 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) рассчитывает, что расследования, связанные с авиакатастрофой Sriwijaya Air (SJ 182), в результате которой погибли 56 человек в январе 2021 года, могут быть завершены к середине 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Боинг 737 Utmagazine.ru

Инцидент произошел 9 января в районе Тысячи островов. Коммерческий самолет Boeing 737−500, следовавший по маршруту Джакарта-Понтианак, потерял связь после вылета из аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте.

Первоначальный отчет о расследовании был опубликован 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) объявил, что число авиационных происшествий в Индонезии в 2021 году увеличилось.

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