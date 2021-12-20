Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Следователи в Петербурге выясняют обстоятельства смерти четырехмесячной девочки, которая спала вместе с нетрезвыми родителями в одной кровати. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Pixabay.com Младенец

Смерть ребенка наступила в ночь на 19 декабря в квартире дома на улице Асафьева в Выборгском районе Петербурга. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, проводятся иные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Помимо Следственного комитета, проверку начала и прокуратура города. Надзорный орган проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие этому, проанализирует образ жизни и поведение родителей малолетнего, проверит, как они выполняли обязанности по воспитанию ребенка.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, смерть ребенка наступила в шестикомнатном коммунальном общежитии, где ее родители занимают две смежные комнаты. Несмотря на то, что у девочки было свое спальное место, подвыпившие 28-летняя мать и 37-летний отец решили взять малышку спать к себе в кровать. Глубокой ночью мужчина проснулся и заметил, что дочь не дышит, и разбудил сожительницу. Женщина попыталась реанимировать девочку собственными силами, пока едет «скорая», однако прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть ребенка.