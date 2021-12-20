Варшава, 20 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Сбежавший польский военнослужащий, который попросил политического убежища у Белоруссии, заслуживает смертной казни. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак, передаёт изданию wPolityce.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага, и так это надо трактовать. Для меня, как для солдата, здесь не может быть иной интерпретации, нежели дезертирство во время войны. Если все политики говорят, что идёт гибридная война против Польши, то давайте будем последовательными. Солдат изменил Польше во время войны, перейдя на сторону нашего врага, и это бесспорно», — заявил Скшыпчак.

По словам генерала, «этот солдат совершил самое страшное во время войны, перейдя на сторону врага, то есть совершил дезертирство».

«Если я сегодня читаю в СМИ, что прокуратура возбудила дело и ему грозит до десяти лет тюрьмы, то мне интересно, в чем дело? Во время войны он переходит на сторону врага и ему грозит десять лет тюрьмы? Я этого не понимаю», — недоумевает Скшыпчак.

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Он уверен, что польский солдат заслуживает высшей меры наказания.

«Дело очевидно. Солдат-дезертир, он перешёл на сторону врага во время войны, поэтому ему грозит только один приговор — смертная казнь. И здесь даже не обсуждается, — заключил бывший военный. — Пуля в лоб и всё».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе В Минске заявили, что один из солдат польской армии перешёл границу и попросил убежище в Белоруссии. 17 декабря сбежавший в Белоруссию польский военный Эмиль Чечко рассказал журналистам, что является свидетелем двух убийств, совершенных польскими силовиками на границе.