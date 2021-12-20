Москва, 20 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Инфляция по итогам 2021 года, скорее всего, превысит прогнозы октября-ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил декан факультета экономических наук ВШЭ профессор Сергей Пекарский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Повышение ключевой ставки Банком России до 8,5% было ожидаемым. Инфляция по итогам 2021 года, скорее всего, превысит прогнозы октября-ноября. Значительно выросли и инфляционные ожидания населения. Кроме того, из трех сценариев, представленных Банком России осенью, наиболее вероятным теперь кажется тот, что ставит акцент на росте мировой инфляции и вынуждает ЦБ РФ более агрессивно реагировать не только на внутренние, но и на внешние факторы разгона инфляции», — сказал Пекарский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что возвращению инфляции к 4% могла бы помочь «очень жёсткая политика, агрессивно реагирующая на временные факторы».