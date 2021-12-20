Ярославль, 20 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Предприниматель из Санкт-Петербурга обратился с иском в Арбитражный суд Ярославской области к музею-заповеднику «Ростовский кремль». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Ярослав Смирнов Конюшенный двор и Ростовский кремль

В суде он просил учреждение культуры принять поставленный товар — макет города Ростова, который должен был быть установлен в Конюшенном дворе. В марте 2021 года музей объявил тендер на закупку макета города размером 3 на 4 метра. Начальная цена контракта составляла 1,2 миллиона рублей.

«Макет города Ростова подлежит изготовлению на основе трёхмерной цифровоймодели города, на основании предоставленной заказчиком модели Подрядчиксамостоятельно выполняет необходимые чертежи для фрезерного оборудования. Макет изготавливается из вспененного пенополистирола или ABC-пластика, для изготовления макета используется технология 3D — фрезеровки, применяется покраска Макета белой краской повышенной стойкости для обеспечения равномерного цвета и максимального выравнивания технологических стыков частей макета», — описывает судебное решение предмет закупки.

В торгах приняли участие две компании. Желание поработать над макетом было столь велико, что в ходе аукциона цена снизилась почти в два раза — до 669 тысяч рублей. Интересно, что срок поставки товара составлял всего 30 дней. Победитель изготовил макет с опозданием и послал его в Ростов транспортной компанией. Музей принять результат работ отказался.

«18 июня 2021 года создана комиссия для приемки Макета города Ростова, результаты приемки зафиксированы в Акте несоответствия товара в рамках контракта. В акте указано на доставку груза в поврежденных кофрах, изготовление макета из ДСП (древесно-стружечная плита), на поверхности которой наклеен пластик, на нем приклеены 3D-формы, технология 3D-фрезеровки не использована, части макета имеют деформированную поверхность, сколы, царапины, вмятины, другие дефекты. При приемке товара производилась фотофиксация указанных в акте дефектов», — говорится в решении суда.

Предприниматель не согласился с этим и попытался урегулировать ситуацию. Но руководство «Ростовского кремля» оказалось непреклонно. В связи с чем бизнесмен и обратился в суд. Однако суд встал на сторону музея.

«Доказательств соответствия товара техническому заданию в части материала ипромышленного способа, примененных при изготовлении макета, истец не представил, на приемку товара в порядке, установленном п. 5.5. контракта не прибыл, мер по замене товара и устранению выявленных при приемке недостатков не принимал. За сохранность товара при избранном способе упаковки и доставки ответственность также несет Предприниматель», — указал арбитражный суд.

Пока что музей остался без макета города. Новая закупка на его изготовление не объявлена.