Джизан, Саудовская Аравия, 20 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Ряд городов на юге Саудовской Аравии попали под обстрел со стороны йеменских повстанцев. Об этом сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой местные источники.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

По данным источников, несколько взрывов прогремели в городах Джизан и Хамис Мушаит. В свою очередь, йеменские источники сообщили о том, что удар был нанесён в ответ на действия саудовских ВВС, которые наносят удары по территории Йемена.

Для нанесения ответного удара, йеменские повстанцы использовали баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе. Одной из целей атаки стал аэропорт города Джизан, который на несколько часов закрылся для гражданских самолётов.

Ранее саудовские СМИ сообщили о том, что противовоздушная оборона страны перехватила несколько ракет, выпущенных с территории Йемена. Целью атаки был аэропорт Абха в приграничной с Йеменом провинции Асир.