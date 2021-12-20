20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину».

Оксана Переможенко, , 12:30 — REGNUM Американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину». Об этом 19 декабря передает CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, разрабатываемые США санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести «значительные издержки экономике РФ».

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time (также на YouTube-канале Klymenko Time). Многие с юмором отнеслись к сообщению CNN.

«А через 4 недели скажет: «Так это ж мы предотвратили». А наши идиоты будут челом бить в знак благодарности. Гениально», — написал Александр.

«По принципу сами придумали, сами и предотвратят… У нас на работе некоторые сотрудники подобным образом показывают перед начальством свою важность», — отметил Эдуард.

«Опять хотят китайцам Олимпиаду подо*рать, как в 2008 году. Под открытие целятся, гады», — не без иронии отреагировал «цван профессор».

«США помогли Афганистану, Сирии, Ливии… Нам не надо… Спасибо…» — пишет «Марфа Лесная».

«А что через 4 недели? Газ и уголь закончатся в Украине?» — поинтересовался Александр.

Украинская ГТС Utg.ua

«Вроде всё правдоподобно — две недели до Нового года, плюс неделя похмелья после праздника, ну и пять дней на раскачку и подготовку…‍ Аналитики в Вашингтоне вроде не зря едят свой хлеб…» — пошутил napo1eon.

«А ведь мог бы и поторопиться коварный «агрессор», захватить уже на этой неделе и завезти на ТЭЦ уголь», — смеется R Ro.

«А с чего все взяли, что Путин нападать собирается? Причём срочно нападать. Тут два дополнительных вопроса: 1. С кем Украина уже 7 лет воюет? 2. И почему Путин именно сейчас решил напасть, а не раньше или позже?» — спросил Дмитрий Л.

«Не читали они там, в НАТО, русские народные сказки. Иначе бы знали, что «30 лет и 3 года лежали на печи» и Емеля, и Илья Муромец… Негоже нам нарушать народные традиции и идти на поводу у «СШУшному» велению. «4 недели, 4 недели…» (ворчу)», — иронизирует Александра Ю.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

«Не, зимой не можем. У нас праздники. Рождество, 23 февраля, Масленица, потом 8 марта. Обратитесь ближе к лету, может, найдем окно. А так нет, нет, нет — все загружены», — смеется Наталия К.

«Да ради Бога, только сами бы не загнулись от этих жутких санкций!» — отреагировала Mila S.

«Кто-то же из украинцев уже заявил, что Россия зимой не воюет. Так что не нападем», — пошутил Виталий Б.

«Что значит нападет? Так вон уже восьмой год война. Или нет? Бред какой-то. Вы уж там определитесь!» — отреагировал Ozone077.

«Пауза — самое лучшее, что можно придумать. Пусть они все бесятся и доводят друг друга до истерики и поноса. России есть чем заняться дома, дел невпроворот…» — пишет Влад С.

«Кому вы нужны — нищая, голодная Украина. Путину точно нет, а Америке нужны, чтобы позлить Россию…» — подытожила Tamara T.

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