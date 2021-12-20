Майкоп, 20 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В соцсетях Адыгеи распространилась информация о якобы ведущейся травле школьника его сверстниками в одной из школ республики. Выявленным фактом заинтересовался глава надзорного ведомства Адыгеи и дал поручение о проведении проверки, сообщили 20 декабря в пресс-службе прокуратуры.

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Предстоит разобраться в причинах возможного школьного буллинга (травли) и дать оценку работе педагогов школы.

«Работниками прокуратуры будет дана оценка достаточности мер, принимаемых уполномоченными органами и организациями к защите прав и законных интересов обучающихся, профилактике совершения правонарушений и преступлений, проявления насилия и жестокости у школьников», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре обратились к родителям и неравнодушным гражданам с просьбой сообщить о всех известных им фактах травли (буллинга), избиения детей в образовательных организациях, а также предоставить имеющихся фото и видеоматериалы указанных фактов в органы прокуратуры.