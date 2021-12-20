Кишинёв, , 11:50 — REGNUM Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии и Антикоррупционной прокуратуры республики проводят серию обысков по делу о коррупционной схеме при продаже недвижимости. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба НЦБК.

Обыск RobillardMichel

По данным ведомства, мероприятия уголовного преследования проводятся в отношении брокеров по недвижимости и сотрудников Агентства государственных услуг (АГУ) Молдавии. Их обвиняют в «пассивной коррупции» и участии в схеме по извлечению выгоды из служебного положения.

Всего обыски проходят у 38 человек, проверяют дома, машины и офисы. По версии следователей, злоумышленники с помощью сотрудников АГУ оформляли продажу недвижимости без присутствия собственников и наличия разрешительных документов от них.