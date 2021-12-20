Уфа, 20 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Самым настоящим потрясением назвал глава Башкирии Радий Хабиров сообщение о смерти председателя и основателя медицинской палаты республики Дамиры Сабирзяновой. Об этом он сообщил на оперативном заседании в республиканском правительстве.

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«Еще жить и жить. Очень печально, жалко. Она у нас была одна из самых активных сторонниц модернизации нашего здравоохранения. Для нас это большая потеря. Очень, очень жаль. Светлая ей память», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что кандидат медицинских наук Дамира Сабирзянова ушла из жизни 19 декабря.