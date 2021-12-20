Нью-Дели, 20 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. На допрос по поводу т.н. «панамского досье», содержащего данные о счетах в оффшорах, вызвана индийская актриса Айшвария Рай Баччан. Об этом 20 декабря сообщает газета The Indian Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По информации источника, актриса должна прийти на допрос к следователю Управления правоприменения в Нью-Дели.

При этом не уточняется дата, когда Рай Баччан должна встретится со следователем. При этом в настоящее время актрисе еще не предъявлено обвинение, она брала отсрочку на первые два вызова на допрос по этому делу.

Отметим, т.н. «панамские документы», основываются на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывавшей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. При этом из 11,5 млн «панамских документов» около 12 тыс. касаются индийских граждан.

Фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан является победительницей конкурса «Мисс мира — 1994» и более 25 лет входит в различные рейтинги самых красивых женщин мира. Она сыграла в таких фильмах, как «Ритмы любви» (Taal, 1999), «Девдас» (Devdas, 2002), «Джодха и Акбар» (Jodhaa Akbar, 2008), «Робот» (Enthiran, 2010) и др.