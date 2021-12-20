Москва, 20 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Российский технологический университет МИРЭА стал обладателем первого Суперкубка Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 декабря в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Clément Grandjean Киберспорт

Сборной московского вуза удалось обойти Санкт-Петербургский университет ИТМО в шести видах программы из семи: в Hearthstone, StarCraft II, CS: GO, Valorant, League of Legends и Dota 2. Спортсмены из Петербурга, в свою очередь, вырвали победу в спортивном симуляторе FIFA.

Добавим, что финальные матчи прошли на площадке столичной арены Winstrike. Участниками Суперкубка стали сборные вузов, победившие в двух крупнейших соревнованиях МСКЛ за 2021 год.