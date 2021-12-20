Мадрид, , 11:49 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес и главы регионов страны проведут видеовстречу 22 декабря, за 48 часов до католического Рождества, чтобы изучить возможность принятия новых мер в связи с продвижением шестой волны коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления в Барселоне, сообщает агентство EFE.

Врачи в защитных костюмах. Испания (сс) Jordiventura96

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По словам премьер-министра, риск роста числа новых случаев заражения коронавирусом является реальным, и он требует активизации действий. При этом он призвал население к спокойствию на фоне высоких показателей вакцинации.

С критикой подхода Санчеса уже выступил лидер «Народной партии» Пабло Касадо — он обвинил испанского премьера в желании «спрятаться за спины» глав регионов страны, тогда как все решения по данному вопросу находятся в компетенции правительства Испании.