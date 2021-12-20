Чита, , 11:50 — REGNUM Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» провела закупку по схеме «у единственного поставщика». За 2 млрд рублей коммерческая фирма из Санкт-Петербурга должна будет выполнить этап 1.1 в проекте реконструкции аэропортового комплекса села Чара в Забайкалье, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Контракт на 2 050 247 120 рублей отдан ООО «Архитектурно-строительная группа компаний».

Компания была создана для работы в сфере строительства в декабре 2011 года и прописана в Санкт-Петербурге. На начало 2021 года средняя численность работников у нее была 25 человек. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, единственный владелец с января 2020 года — Роман Киселев. Он же является и директором, и владельцем фирмы с идентичным названием, но созданной в декабре 2020 года. Свежеиспеченный актив также работает в сфере строительства и прописан в том же регионе. За первой компанией числятся более 20 госконтрактов на общую сумму свыше 3,1 млрд рублей. Все заключены с АО «Главное управление обустройства войск». К примеру, в 2016 году был подписан контракт на 642 млн рублей на разработку рабочей документации и реконструкцию здания № 1 под Центральную военно-морскую библиотеку в Санкт-Петербурге. При этом контракт также заключили по схеме «закупка у единственного поставщика».

По условиям нового контракта исполнитель (субподрядчик) должен будет завершить работы до 15 ноября 2022 года. По контракту планируется аванс до 50% от стоимости работ.

Этап 1.1 предполагает строительно-монтажные работы по устройству всего аэродромного комплекса, за исключением демонтажа существующего служебно-пассажирского здания.