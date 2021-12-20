Бангкок, 20 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Бангкоке, встретился 20 декабря с премьер-министром и министром обороны Таиланда Праютом Чан-Оча. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таиланда

По их словам, представители двух стран высоко оценили развитие двусторонних отношений, а также обсудили пути расширения сотрудничества в военно-медицинской сфере, в сфере оборонной промышленности и военного образования.

Со Ук поблагодарил правительство Таиланда за покупку усовершенствованных учебно-тренировочных самолетов T-50 в июле текущего года, а Прают Чан-Оча пообещал расширить оборонное сотрудничество с Южной Кореи после стабилизации эпидемиологической ситуации.