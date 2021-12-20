Архангельск, 20 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В 2022 году сотовая связь и доступ к высокоскоростному интернету появится в 42 населенных пунктах Архангельской области. Вышки связи уже установлены в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Цыбульский.

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«Удаленность и малонаселенность поселков в регионе порождает проблему так называемого цифрового неравенства. Несмотря на трудности, проблему с доступностью интернета удается постепенно решать. В этом году на строительство новых и модернизацию существующих станций сотовой связи нам удалось привлечь более 500 млн рублей. Средства, в том числе, направлены на строительство станций в тех местах где операторы «большой четверки» (сотовые операторы — ред.) не видят экономической эффективности», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что у него нет времени на то, чтобы «заглядывать» в интернет.