Кызыл, , 11:49 — REGNUM В Туве из инфекционной больницы в связи с выздоровлением сегодня, 20 декабря, могут быть выписаны 57 кадетов, которые были госпитализированы с пищевым отравлением из школы-интерната. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Анатолий Югай.

В школьной столовой Mosreg.ru

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, в помещении интерната и школы проведена дезинфекция, условия для возвращения детей в интернат созданы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тувы Владислав Ховалыг назвал причину отравления воспитанников школы-интерната, из которой были госпитализированы 116 детей.

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