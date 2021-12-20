Кызыл, 20 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Туве из инфекционной больницы в связи с выздоровлением сегодня, 20 декабря, могут быть выписаны 57 кадетов, которые были госпитализированы с пищевым отравлением из школы-интерната. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Анатолий Югай.

Mosreg.ru В школьной столовой

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, в помещении интерната и школы проведена дезинфекция, условия для возвращения детей в интернат созданы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тувы Владислав Ховалыг назвал причину отравления воспитанников школы-интерната, из которой были госпитализированы 116 детей.