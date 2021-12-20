Воронеж, , 11:55 — REGNUM Заявление бывшего заместителя главы СБУ, генерала Виктора Ягуна о якобы рассматриваемом вопросе присоединения к Украине российских территорий, населённых украинцами, ни что иное как неудачный элемент пропагандистской войны крайних националистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.

Герб Воронежской области

«Это типичное событие пропагандистской войны, которую ведут крайние националисты, не имеющие под собой никакого реального политического ресурса. В силу ослабления позиций крайнего национализма внутри Украины выдвигаются вот эти фейковые варианты, которые исторически абсолютно не обоснованы», — отметил Александр Слинько.

Эксперт отметил, что на Кубани, в Воронежской области, в других российских регионах этнические украинцы имеют прочнейшие связи с Россией, более того, по мнению политолога, «всё украинское население, которое есть в Воронежской области, в соседних областях — это одно из самых верных и пророссийски настроенных элементов».

«Находясь у последней черты практически полного развала националистического мифа на Украине, в условиях отказа поддержки их со стороны крупных западных центров, которые проигрывают войну экономическую с Китаем, и создаются эти элементы информационной пропагандистской войны, чтобы посеять сомнения среди людей, которые не наблюдают за политикой, особенно не углубляются в суть вопроса. То есть это — действительно чистая пропаганда как эпизод информационной войны, но эпизод неудачный, потому что люди становятся грамотнее, и он проходит мимо цели. Это такое самоудовлетворение группы достаточно отсталых и застрявших в 1990-х годах крайних националистов на Украине», — резюмировал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель главы СБУ, генерал Виктор Ягун выступил с заявлением о том, что в 2018 году при президенте Порошенко на Украине рассматривался вопрос о присоединении зарубежных территорий, населенных украинцами, в частности — российских Кубани, Воронежской и Астраханской областей.