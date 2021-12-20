20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 12:30 — REGNUM Китайское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило первый в Китае препарат против нового коронавируса. Руководитель группы исследований и разработок, профессор Университета Цинхуа Чжан Линьци объясняет принцип действия препарата против COVID-19:

Пандемия Иван Шилов © ИА REGNUM)

«Антитела — это естественное оружие человеческого тела. Препарат вводится внутривенно, и он начинает действовать сразу после введения в организм, что может снизить частоту госпитализаций и смертность амбулаторных пациентов с высоким риском заболевания коронавирусом на 80%, а основным эффектом является лечение», — заявил профессор.

По его словам, вакцина от коронавируса начинает действовать лишь через 7, 12 или 14 дней после укола, поскольку требуется время для организма выработать все необходимое для борьбы с вирусом. Но новый препарат действует с момента введения спустя всего 40 минут и дает мощный защитный эффект для организма.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo отреагировали на это сообщение с воодушевлением, выразив надежду на скорейшее широкое применение нового препарата для лечения пациентов, под соответствующей публикацией телеканала CCTV.

«К сожалению, отечественного рынка для такого хорошего лекарства не так много», — заявил пользователь Сяо Юань, намекая на то, что в Китае не так много заболевших, как в других странах.

«Число случаев заболевания новым коронавирусом в Китае за два года составило 100 000 человек. Этот препарат действительно не продастся», — добавил «Ловец снов».

Китайцы в масках (сс) zhizhou deng

На что им ответили, что ничего страшного в этом нет, ведь в США рынок ширится с каждым днем, а количество пациентов неуклонно растет. Поэтому поступили предложения продавать лекарство прежде всего там.

«Если китайцам не нужно такое сильное лекарство, так давайте продавать его иностранцам по высокой цене», — предложил «Лысый Джой».

«Продадим хорошему другу — России», — заметил «Молодой».

"Пусть заработают на этом лекарстве немного денег, займутся исследованиями и изучением конкретных лекарств от других болезней. Например, туберкулез намного серьезнее, чем новый коронавирус», — заявил Циюэ Синкун.

«Блин, этот мощный политический козырь поможет нашей стране еще больше улучшить ее международный имидж. Американцы каждый день обвиняют нас в том, что у нас проблемы с правами человека и что мы прячем вакцины. Если у нас есть это лекарство, американцам придется продавать вакцины себе в убыток», — считает Цяо Синсюэ.

«Так это правда, что эпидемия нового коронавируса может скоро закончиться?» — с надеждой спросил «Карп».

"Разве у Merck и Pfizer не появились препараты раньше?» — задал вопрос «Медведь»

"Дело в том, что китайская медицина использует разные материалы и подходы для лечения разных людей, а также мало хороших китайских врачей, и трудно производить лечение китайской медициной массово», — считает один из комментаторов, отмечая невозможность использовать китайские препараты массово за рубежом.

Пункт вакцинации в Китае (сс) 舞月書生

«А вы заметили ключевые моменты в репортаже? С самого начала показали рекламу Фонда Билла и Мелинды Гейтс», — заявил «Счастливое тухлое яйцо».

«На самом деле многие китайские лекарства также обладают антибактериальным и противовирусным действием и очень сильны, но доктор знает, что при приеме лекарств нужно укреплять иммунитет. Все. Но если заглянуть глубже, то могут быть различия между противовирусными формами традиционной китайской медицины и западной медицины», — заметил Morningstar hcx_.

В целом китайские пользователи с надеждой смотрят на новое китайское лекарство, подтвердить эффективность которого еще только предстоит, а потому поспешные выводы в данном случае, как и в случае с вакцинами, преждевременны.