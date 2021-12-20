Москва, , 11:45 — REGNUM За сутки от коронавирусной инфекции скончались 1019 человек. Об этом 20 декабря сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Накануне в стране от коронавирусной инфекции скончались 1023 человека. Общее число летальных исходов, согласно данным штаба, достигло 298 222.

За сутки в Москве умерли 78 ковид-пациентов, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье — 53.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 27 022 случая.