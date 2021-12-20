Москва, , 11:44 — REGNUM Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Соединенным Штатам придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хочет этого Вашингтон или нет.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гаврилов добавил, что в противном случае будут предприняты военно-технические и военные шаги или создание новых контругроз для стран Североатлантического альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины». 17 декабря российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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