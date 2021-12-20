Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 1958 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, это всего на три случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 20 декабря в федеральном оперштабе. Уже пять суток подряд суточное выявление COVID-19 в Петербурге не достигает 2000 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Также за сутки в Северной столице зафиксировано 64 летальных исхода от ковида, это на три случая меньше, чем сутками ранее, и на семь случаев меньше, чем два дня назад.

Всего за время пандемии в регионе подтверждено 831 206 случаев заражения коронавирусом, скончались 27 393 человека, выздоровели 772 574 человека, в том числе 844 пациента выписаны за минувшие сутки.