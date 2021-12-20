Чебоксары, 20 декабря 2021, 11:44 — REGNUM В Чебоксарах на завершение строительства двух детских садов планируют направить средства из республиканского бюджета. С этим предложением выступил 20 декабря первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При обсуждении финансовых вопросов главный казначей республики предложил направить дополнительные средства из региональной казны на сдачу детских садов в Чебоксарах: дошкольного учреждения на 160 мест в Южном (посёлок Альгешево) и Новоюжном (на 110 мест) районах города. Оба они строятся в рамках федерального национального проекта «Демография».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют направить в муниципальные образования дополнительно 300 млн рублей на решение задач местного значения.
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