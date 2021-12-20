Чебоксары, 20 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах на завершение строительства двух детских садов планируют направить средства из республиканского бюджета. С этим предложением выступил 20 декабря первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Новый детский сад в Чебоксарах

При обсуждении финансовых вопросов главный казначей республики предложил направить дополнительные средства из региональной казны на сдачу детских садов в Чебоксарах: дошкольного учреждения на 160 мест в Южном (посёлок Альгешево) и Новоюжном (на 110 мест) районах города. Оба они строятся в рамках федерального национального проекта «Демография».

"У нас получено повторное положительное заключение экспертизы, которой подтверждено удорожание объектов. Моё предложение — не дожидаться получения федеральных средств, поскольку детские сады можно сдать уже в текущем году. На эти два детских сада для того, чтобы закрыть контракты и сдать, предлагается выделить 14,2 млн рублей», — сказал Михаил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют направить в муниципальные образования дополнительно 300 млн рублей на решение задач местного значения.