Минск, 20 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Рынок электроэнергии, общий для России и Белоруссии, начнёт работать с 1 января 2024 года. Об этом белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил 20 декабря в ходе пресс-конференции в Минске.

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Он отметил, что начало работы этого рынка предусмотрено утверждённой союзной программой. С наступлением 2024 года он будет работать в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования.

«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран — как производителям, так и потребителям электроэнергии», — сказал Каранкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каранкевич заявил о согласовании Россией и Белоруссией планов мероприятий по реализации программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии.

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