Киев, , 11:44 — REGNUM Украинские вооружённые формирования (ВФУ) продолжают нарушать Минские соглашения, стягивая к границам Донбасса тяжелое вооружение и обстреливая ЛНР и ДНР. Этот и другие проблемы будут обсуждаться 21 и 22 декабря 2021 года в ходе очередного раунда переговоров в Минском формате. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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В рамках заседания планируется обсуждение следующих вопросов: нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ, а также утверждение совместного заявления о механизмах обеспечения реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 г.; возвращение к предметной работе по выработке консолидированного проекта дорожной карты, с учётом актуальной редакции документа, направленной со стороны Республик; выполнение украинской стороной своих обязательств по вопросам юридической очистки ранее удерживаемых лиц; согласование позиций относительно консолидированного проекта регламента ведения переговоров в рамках Минского процесса.

«По каждому из вопросы повестки дня Донецком и Луганском были подготовлены и направлены другим участникам переговоров предложения о возможных вариантах их разрешения. Обсуждение проекта заявления Контактной группы относительно строго обеспечения перемирия путем совершения конкретных действий по деэскалации напряжения явно не устраивает официальный Киев. На настоящий момент украинская делегация остаётся нацеленной на продвижение пустых заявлений и нежизнеспособных инициатив, конечной целью которых является «перевод стрелок» за невыполнение своих обязательств в сфере безопасности и последствий этого на других участников формата Н4 и СММ ОБСЕ», — подчеркнул Владислав Московский.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем стремлении отказаться от выполнения Минских соглашений Украина проворачивает очередную «хитроумную» провокацию в Донбассе: постоянно нарушая режим прекращения огня и наращивая вооружение у границ республики, предпринимает очередные попытки «пропиариться» на теме своего «стремления к миру».

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19 декабря в Горловском направлении осуществлен миномётный обстрел калибром 82 мм — два раза (14 мин). В зоне поражения оказался населенный пункт — шахта им. Гагарина.

Также известно, что из Днепропетровска в Донбасс выдвинулась крупная колонна техники ВСУ. Очевидец на железнодорожной станции в Днепропетровске заснял, как множество платформ, где на каждой по две тяжёлые артиллерийские установки, выдвинулись в Донбасс.

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