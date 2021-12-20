Архангельск, 20 декабря 2021, 11:43 — REGNUM В городе Новодвинске Архангельской области живут 52 ребенка-сироты, за которыми закреплена жилая площадь, обслуживаемая МУП «Жилкомсервис». Вместе с ними проживают и бывшие члены их семей. В большинстве случаев это неблагополучные семьи, годами не вносящие плату за жилищно-коммунальные услуги. Согласно действующему законодательству, дети-сироты как члены семей-нанимателей жилья несут с ними солидарную ответственность, даже при достижении совершеннолетия. Тяжкое бремя долгов за ЖКУ ложится на их неокрепшие плечи и души, не готовые к трудностям «большой» жизни.

Председатель попечительского совета благотворительного Фонда Владимира Крупчака, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак
Председатель попечительского совета благотворительного Фонда Владимира Крупчака, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак
Фото пресс-службы АЦБК

Благотворительный фонд Владимира Крупчака не мог не подключиться к решению этой острой социальной проблемы. Один из его приоритетов — поддержка детей из социально-незащищенных слоев населения.

В декабре 2021 года благотворительный фонд Владимира Крупчака погасил долги за жилищно-коммунальные услуги 52 детям-сиротам на общую сумму 10,5 млн рублей.

«Архангельский ЦБК всегда придерживался и будет придерживаться одного из главных принципов деятельности — развитие территории присутсвия. Новодвинск и комбинат — это не только общая история, но и общие цели и смыслы. Комбинат осознает то влияние, которое он оказывает на функционирование основных сфер жизнедеятельности Новодвинска», — так прокомментировал это решение председатель попечительского совета фонда, директор по инвестициям Pulp Mill Holding, автор политики корпоративной социальной ответственности российских активов холдинга Владимир Крупчак.