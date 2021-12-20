Архангельск, 20 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В городе Новодвинске Архангельской области живут 52 ребенка-сироты, за которыми закреплена жилая площадь, обслуживаемая МУП «Жилкомсервис». Вместе с ними проживают и бывшие члены их семей. В большинстве случаев это неблагополучные семьи, годами не вносящие плату за жилищно-коммунальные услуги. Согласно действующему законодательству, дети-сироты как члены семей-нанимателей жилья несут с ними солидарную ответственность, даже при достижении совершеннолетия. Тяжкое бремя долгов за ЖКУ ложится на их неокрепшие плечи и души, не готовые к трудностям «большой» жизни.

Фото пресс-службы АЦБК Председатель попечительского совета благотворительного Фонда Владимира Крупчака, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак

Благотворительный фонд Владимира Крупчака не мог не подключиться к решению этой острой социальной проблемы. Один из его приоритетов — поддержка детей из социально-незащищенных слоев населения.

В декабре 2021 года благотворительный фонд Владимира Крупчака погасил долги за жилищно-коммунальные услуги 52 детям-сиротам на общую сумму 10,5 млн рублей.

«Архангельский ЦБК всегда придерживался и будет придерживаться одного из главных принципов деятельности — развитие территории присутсвия. Новодвинск и комбинат — это не только общая история, но и общие цели и смыслы. Комбинат осознает то влияние, которое он оказывает на функционирование основных сфер жизнедеятельности Новодвинска», — так прокомментировал это решение председатель попечительского совета фонда, директор по инвестициям Pulp Mill Holding, автор политики корпоративной социальной ответственности российских активов холдинга Владимир Крупчак.